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Псков не вошел в число городов, где пройдет парад в честь 75-летия Победы

Военные парады 24 июня в честь 75-летия Победы на территории субъектов, где находятся силы Западного военного округа (ЗВО), состоятся в шести городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных населенных пунктах запланированы торжественные шествия, их проведение зависит от решения местных властей, сообщили журналистам в пресс-службе округа.

«На территории Западного военного округа военные парады в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года пройдут только в городах Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Воронеже, Туле и Калининграде», - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что решение о проведении парадов принято указом президента России.

Войска и силы ЗВО дислоцируются в границах трех федеральных округов (Северо-Западного, Центрального и части Приволжского) на территории 26 субъектов России. В пресс-службе отметили, что в ряде населенных пунктов также запланированы торжественные шествия с участием войск, их проведение зависит от решения местных властей. «Решения о проведении торжественных шествий с участием войск территориальных гарнизонов принимаются по согласованию с руководством местных органов самоуправления», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что в ряде регионов из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции отменяются мероприятия 24 июня. В частности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что проведение Парада Победы в традиционном формате представляет опасность для всех участников, в том числе для ветеранов. В то же время, он подчеркнул, Псковская область не должна остаться в стороне, когда вся страна празднует юбилейную дату, несмотря на то, что возможности регионального бюджета ограничены из-за потраченных средств на борьбу с коронавирусом.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что в Кремле «с абсолютным пониманием» относятся к решению ряда регионов ограничить мероприятия празднования юбилея Победы. Комментируя призыв мэра Москвы Сергея Собянина не приходить в центр столицы, чтобы увидеть проход техники, Песков порекомендовал жителям столицы смотреть парад по телевизору, так как это более зрелищно.