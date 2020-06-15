Общество

Зоозащитная организация «Шанс» построит приют для животных в Пскове

Зоозащитная организация «Шанс» получила субсидию на строительство приюта для собак, выиграв президентский грант. Об этом сообщается в Instagam организации.

«Не верится! Обновляли страницу фонда по несколько раз и не верили своим глазам! Это правда, друзья! Мы выиграли субсидию на создание приюта в нашем городе! Это будет первая очередь строительства!», - пишут зоозащитники.

«Мы долго к этому шли. Сначала бюрократические коридоры, изменение Правил землепользования и застройки, подбор участка, торги, аренда, электрификация участка. Потом месяц мы корпели над заявкой. Бессонные ночи над каждой буквой и запятой. Споры и обсуждения проекта до седьмого пота. И вот - долгожданная победа в конкурсе! У нас самих захватывает дух от того, что мы себе напланировали!», - говорится в тексте.

Создание приюта начнется с возведения вольеров и строительства в них будок для 140 собак. Планируется, отдельно сделать вольеры под карантин.

«Это правильно, и к такому зонированию необходимо стремиться. Мы проведем мастер-классы, которые будут полезны владельцам домашних животных, волонтерам и просто неравнодушным к бездомным животным.

Этот год обещает быть переломным в судьбе нашей организации. Будет непросто (к этому мы готовы, хоть и волнуемся, мягко говоря), но очень интересно. А главное - мы приблизимся к исполнению нашей мечты», - пишут сотрудники «Шанса».