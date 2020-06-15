Общество

Аттестаты вручили выпускникам Печорской гимназии

15 июня в Печорской гимназии вручили аттестаты выпускникам. Процедура проходила с соблюдением всех санитарных норм, сообщает газета «Печорская правда».

В 2020 году аттестаты о среднем образовании получили 20 выпускников. Три одиннадцатикласницы заслужили медали «За особые успехи в учебе»: Татьяна Бузуйкина, Полина Ажгирей, Арина Яковенко.

«Аттестаты вручены всем. Выпускники, собирающиеся поступать в высшие учебные заведения, будут в июле-августе 2020 года сдавать ЕГЭ», - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Елена Добровольская.