Общество

В госархиве Псковской области рассказали сколько платили за отстрел волков в 1945 году

В Государственном архиве Псковской области рассказали сколько платили охотникам за отстрел волков в 1945 году. Соответствующие документы опубликованы в сообществе архива в социальных сетях.

«Сегодня мы решили поделиться с читателями документами 1945 года. Не секрет, что в настоящее время в Псковской области довольно высокая численность волков. А как было раньше? Да тоже хватало. Чтобы стимулировать охотников к отстрелу хищников установили выплату - за уничтожение волка платили от 150 до 300 рублей», - рассказали сотрудники архива.

«Много это или мало - можно увидеть в таблице отпускаемых охотникам Облторготделом товаров: 2 кг соли - 1 рубль, алкоголь в таре 0,25 - 30 рублей, 10 метров ткани - 200 рублей», - привели документы в архиве.