Общество

Салат из огурцов и помидоров медики назвали опасным

Огурцы и помидоры лучше не смешивать - медики советуют есть их по отдельности и с разницей в несколько часов. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на Belnovosti.by.

Особенно опасно употреблять помидоры и огурцы в большом количестве людям с повышенной кислотностью желудка, болезнями ЖКТ и почек. Специалисты поясняют, что огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым, поэтому при смешивании образуются соли, что вредно для почек. Кроме того, желудок может переваривать из этого сочетания что-то одно, а второй продукт начнет бродить, что может привести к тяжести и газообразованию.

Также при смешивании огурцы и помидоры теряют свои витамины, так как в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая витамин С, который в большом количестве содержится в томатах.