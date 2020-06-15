Общество

Испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся в России в ближайшие дни

Российская вакцина от коронавируса будет испытана на добровольцах в ближайшие дни по окончании двухнедельной изоляции добровольцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 инфекции на добровольцах, говорится в сообщении.

Основная цель вакцинации первой группы добровольцев — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины, пишет «Газета.ру».