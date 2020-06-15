Общество

Названа самая перспективная для карьеры сфера

Почти половина россиян — 49% — полагает, что самой перспективной для развития карьеры является сфера информационных технологий (IT). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

На втором месте оказалась медицина — ее выбрали 37% респондентов. По 29% опрошенных обозначили хорошие перспективы в сферах искусственного интеллекта и робототехники.

Пятое место в данном рейтинге заняло строительство — его назвали 27% респондентов.

Отметим, что опрос был проведен среди 2,1 тысячи россиян старше 18 лет из всех субъектов России.