Общество

У российских оперативников появится пистолет скрытого ношения

В России создается новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников, передает РИА Новости со ссылкой на генерального директора АО «ЦНИИТОЧМАШ», входящего в «Ростех», Альберта Бакова.

Он рассказал, что планируется выпустить три варианта данного оружия — служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы и специальную «спортивную» версию.

Опытный образец нового пистолета появится в ближайшее время, добавил Баков.