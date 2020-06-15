Общество

Псковича без положительного теста на коронавирус госпитализировали в ковид-центр

Псковича без симптомов коронавируса госпитализировали в медучреждение. Как сообщила его супруга, тест на COVID-19 у пожилого мужчины взяли, но результата нет уже неделю. При этом пациента положили в общую палату: туда, где и зараженные, и здоровые.

Псковичка рассказала, что с начала пандемии ее муж старался из дома без повода не выходить. А если и выбирался на улицу, то обязательно в маске и перчатках. «Все время дезинфицировал руки. А что говорить, у нас весь дом в антисептиках», - отмечает женщина.

Когда самочувствие вдруг ухудшилось и три дня подряд стала подниматься небольшая температура (37,1- 37,3), супруг решил перестраховаться и сам сходил на платную компьютерную томографию легких. А после, как сознательный гражданин, последовал рекомендациям специалистов из частного медцентра и вызвал врача.

«Нам сказали: “А может быть, вам ещё сходить сдать тест на коронавирус?” Мы запаниковали, вызвали скорую. А врачи, видя возраст мужа, просто сказали: “Ну, поехали”», - вспоминает псковичка.