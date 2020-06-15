Общество

Более 50 псковских СНТ заключили с «Экопромом» договор на вывоз ТКО

52 садоводческих товарищества заключили договор с компанией «Экопром» - региональным оператором по обращению с ТКО в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

На фото: контейнерная площадка в СНТ «Черняковицы-2»

Наиболее активен в этой сфере Псковский район - в этом муниципалитете договоры на вывоз ТКО имеют 29 садовых товариществ. Организовано сотрудничество и с другими районами, в том числе Гдовским - в мае-июне договоры с регоператором заключили «СНТ Здоровье» и «Дачное».

Для организации вывоза ТКО в каждом СНТ должна быть обустроена контейнерная площадка, после чего необходимо заключить договор на вывоз мусора с региональным оператором (на основании пункта 4 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Заключить договор с компанией «Экопром» можно, связавшись с регоператором по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки) или по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru. После начала приема граждан заключить договор будет возможно в центрах обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове и Великих Луках. Специалисты компании расскажут, какие документы необходимо предоставить для организации вывоза отходов и оплаты счетов и квитанций.