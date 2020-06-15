Общество

1996 человек заразились коронавирусом в Псковской области

До 1996 человек выросло число заразившихся коронавирусом в Псковской области, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

На данный момент специалисты провели 33 тысячи 239 исследований. За весь период выздоровели 596 человек, умерли 19.

Статистика по районам следующая:

Псков – 547

Великие Луки – 397

Бежаницкий район - 9

Великолукский район – 106

Гдовский район – 47

Дедовичский район – 30

Дновский район - 76

Красногородский район – 5

Куньинский район –17

Локнянский район - 6

Невельский район - 72

Новоржевский район – 14

Новосокольнический район - 49

Опочецкий район – 27

Островский район – 161

Палкинский район - 18

Печорский район – 29

Плюсский район – 74

Порховский район - 111

Псковский район – 142

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 5

Пыталовский район – 6

Себежский район – 13

Стругокрасненский район – 28

Усвятский район - 1.