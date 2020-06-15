1996 человек заразились коронавирусом в Псковской области

До 1996 человек выросло число заразившихся коронавирусом в Псковской области, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
На данный момент специалисты провели 33 тысячи 239 исследований. За весь период выздоровели 596 человек, умерли 19.
Статистика по районам следующая:
Псков – 547
Великие Луки – 397
Бежаницкий район - 9
Великолукский район – 106
Гдовский район – 47
Дедовичский район – 30
Дновский район - 76
Красногородский район – 5
Куньинский район –17
Локнянский район - 6
Невельский район - 72
Новоржевский район – 14
Новосокольнический район - 49
Опочецкий район – 27
Островский район – 161
Палкинский район - 18
Печорский район – 29
Плюсский район – 74
Порховский район - 111
Псковский район – 142
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 5
Пыталовский район – 6
Себежский район – 13
Стругокрасненский район – 28
Усвятский район - 1.