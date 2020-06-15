Общество

Снимать напряжение в 12 точках научили осужденных психологи себежской колонии

Психологи исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор, Себежский район) разработали и провели практические занятия с осужденными, направленные на обучение методам саморегуляции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия было проведено несколько видов занятий, одно из которых - «Антистрессовая релаксация», главная цель которого состоит в снижении высокого психологического напряжения. Еще одно обучающее занятие под названием «Снятие напряжения в 12 точках» помогает осужденным привить навыки преодоления повседневного стресса, а также обучить способам релаксации.

Кроме того, специалисты-психологи провели с осужденными упражнение под названием «Слепи свой страх», цель которого состоит в преодолении негативных переживаний и снижении эмоционального напряжения. Еще одна примененная методика - программа «Стресс-киллер», предназначенная для снятия последствий стресса и эмоциональной неуравновешенности.

Оказание психологической помощи осужденным, в первую очередь, направлено на их адаптацию к содержанию в местах лишения свободы, в которых они могут провести достаточно большое количество времени.