Общество

Псковский архитектор просит депутатов областного Собрания не поддерживать проект новых охранных зон

Псковский архитектор Лариса Нуколова обратилась к депутатам Псковского областного Собрания с просьбой не поддерживать застройку спортивной зоны и левого берега реки Великой. В редакцию поступило обращение архитектора.

«Пять лет назад именно вы рассматривали и утвердили проект зоны охраны Мироносицкой церкви, памятника федерального значения. Три года назад именно вы проголосовали против застройки левого берега реки Великой и против застройки спортивной зоны! И не важен тип этой застройки. Вы сохранили пространство, свет, воздух, открытые перспективы! Вы сохранили то, чего нет в других городах и ради чего едут в древний русский город», - говорится в обращении.

Напомним, 16 июня на сессии Псковского областного Собрания будет принято решение относительно нового проекта зон охраны церкви Жен Мироносиц в Пскове. Документ предполагает освоение территории стадиона «Электрон». На территории, входящей в охранную зону, планируется к реализации проект исторического парка «Россия – моя история». Речь идет о комплексном освоении территории: строительстве гуманитарного центра, крытого легкоатлетического манежа, благоустройстве территории и разбивке ландшафтного парка.

По словам и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика, высотные характеристики, включенные в новый проект зон охраны, никак не влияют на визуализацию охраняемых памятников. Как рассказал главный архитектор Псковской области, в действующих градостроительных регламентах нельзя в парке разместить даже туалеты. Готового архитектурного решения объектов исторического парка пока нет, а предельные высотные ограничения «взяты с запасом».

Дискуссия по проекту зон охраны церкви Жен Мироносиц продолжится на 47-й внеочередной сессии.

Напомним, ранее губернатор Михаил Ведерников в Instagram отметил, что в последнее время опять пытаются нагнетать ситуацию, что на месте стадиона «Электрон» будет построен какой-то комплекс, а стадиона больше не будет.

«Это полная ерунда. Ответственно вам заявляю и хочу напомнить, что мы пресекли планы по застройке элитным жильем данного участка земли. Более того, администрация Псковской области приобрела этот участок земли в собственность Псковской области именно для того, чтобы там точно никто ничего не построил», – подчеркнул губернатор.

Сейчас регион пытается получить финансирование на реализацию крупного проекта строительства гуманитарно-спортивного комплекса, в который будут входить спортивные сооружения, в том числе реконструированный в тех же границах стадион «Электрон», ряд новых спортивных объектов, музей «Россия - Моя история» и гуманитарно-спортивный центр.