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Общество

Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений

16.06.2020 11:14|ПсковКомментариев: 4

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 15 июня. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - ситуация с коронавирусом в Псковской области.

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области приближается к двум тысячам. Ежедневные приросты, немного снизившись на несколько дней, вновь стали уходить за сотню человек. За минувшие выходные с 12 до 19 выросло число летальных исходов. Причем возникшая путаница с объявлением прироста умерших вызвала в соцмедиа бурное обсуждение, что власти дескать сами запутались, что пишем, а что в уме: некоторые владельцы аккаунтов отмечали, что подобные промашки на пике болезни могут свидетельствовать о неких играх с статистикой. Тем более сейчас, когда федеральные власти объявили о значительном улучшении ситуации в стране. Еще бы, впереди голосование по поправкам в Конституцию. Да что и говорить: во многих регионах коронавирусная ситуация действительно пошла на спад, снято большинство ограничений.

В Псковской области об этом пока и речи не идет, об этом заявил губернатор. По данным всероссийской интерактивной карты снятия ограничений в регионах Псковская область находится на минус первом этапе. Еще бы: значительные приросты у нас дают все новые и новые очаги на предприятиях и в учреждениях, причем чаще медицинских. Великолукский мясокомбинат, администрация Плюсского района, Моринский ПНИ, Порховская, Островская ЦРБ. По каждому случаю проводятся проверки, накануне было объявлено об увольнениях и строгих выговорах руководителям бюджетных учреждений, оценка ситуации на мясокомбинате на контроле в Генпрокуратуре страны. Однако коронавирус показал, что этим его не остановить - на минувших выходных очаг заболевания «вспыхнул» в Печорской больнице. Так что у нас в области не так в борьбе с коронавирусом? Почему, какие бы не предпринимали усилия власти и медики, болезнь не останавливается? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

На сегодняшний день протестированы на коронавирус свыше 32 тысяч жителей нашей области. Глава региона Михаил Ведерников в одном из последних инстаграм-обращений напомнил, что все начиналось с 50 тестов в день. Сейчас за сутки удается выполнить около 900 исследований. Изменились и сами тест-системы, они стали работать более качественно. Что не может не сказываться на увеличении выявляемых случаев, отметил губернатор.

Справедливости ради нужно отметить, что увеличивается и количество, и качество тестов, мы приобрели новое оборудование, которое в 50 раз повышает точность проведения тестов. Я неоднократно говорил, что борьбу с коронавирусной инфекцией мы начинали с 50 тестов в день, сейчас подходим к цифре 900, и я думаю, что после праздников будем тестировать более 1000 человек в день. Так вот, 40 человек из 110 за прошедшие сутки - это тесты, которые легли в статистику одного дня, но по большому счету принимались в течение недели.

Главный инфекционист региона Ирина Сивачева сообщила нашей программе, что тест-системы, о которых ранее рассказывал губернатор, являются отечественной разработкой. Они выявляют меньший спектр вирусов в организме человека, чем их предшественники, которыми пользовались в первые недели распространения заболевания. Сейчас идет 25-я неделя болезни. За этот период времени ученые внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом, заявляет Ирина Сивачева, отсюда и рост статистики - выявляемость действительно возросла.

За это время усовершенствовались, выпустили такие хорошие тесты. Это влияет на большую выявляемость. Наша деятельность направлена на то, чтобы выявить как можно больше позитивных, в первую очередь бессимптомных лиц, от которых легко заражаются другие. Эти тест-системы позволяют выявлять это. Наши тест-системы позволяют выявить больше. Они выявляют меньшее количество вируса, за счет этого выявляется больше людей, это очень важно.

Сумятицу с цифрами смертности, которая произошла в официальной информации 13 июня, многие люди восприняли, как свидетельство якобы недостоверных сведений или того хуже, попытки фальсификации. В соцсетях тут же началось обсуждение этой темы. Исключительно техническими моментами объясняет ситуацию советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

К сожалению, есть некоторые люди, которые считают, что хоп-хоп, и нам сразу все стало известно. Но на самом деле, процедура не такая простая, как кажется. После летального исхода работают патологоанатомы, которые выносят свое заключение, это занимает определенное время, потом собираются комиссии. Результат комиссии патологоанатомов передается в Москву. Затем из Москвы мы получаем ответ, ставим мы это в число летальных случаев или нет. Почему произошел в эти выходные такой сбой? Он объясняется очень просто. Есть файл, куда вносят фамилии, имена, отчества заболевших, протестированных, умерших. У нас этих людей не было, а они у себя поставили. В выходные разбирались и пытались понять, где произошел сбой и выпадание. Те случаи, которые раньше мы подавали, и которые они не посчитали как летальные исходы от ковида, спустя некоторое время после их заседаний и разбирательств они посчитали, но нас сразу не уведомили.

Собственный источник нашей программы, знакомый с проведением патологоанатомических экспертиз, сообщил, что по распоряжению Минздрава заключения о причинах смерти человека в данный период времени позволяется выдавать в срок от 30 до 45 дней. Однако в нашем регионе патологоанатомы стараются справляться за 2-3 недели. Соответственно, сообщил источник, в данный момент в статистику прибавляются смертельные исходы от коронавирусной инфекции, произошедшие в конце мая. А число умирающих сейчас, на таком активном пике, нам видимо станет известно в начале июля. Что касается муниципалитетов - лидеров по числу заразившихся, их несколько. Лидирующие позиции занимает не Псков, и даже не Великие Луки, а Плюсский район, сообщил на последнем заседании оперштаба главный санитарный врач региона Александр Нестерук. По его словам, без малого сотне человек, проживающих за пределами нашего региона, диагноз COVID-19 поставлен в тот период, когда они находились в пределах нашей области.

Если мы возьмем относительные показатели, то здесь бесспорным лидером является Плюсский район, где ежедневно продолжает регистрироваться заболеваемость, и сейчас там на 100 тысяч 807,8. По сути, уровень заболеваемость приближается к 1% населения. Далее следует Дновский район - 594, Островский - 484, Порховский - 474, Великолукский - 395, Гдовский - 255 и Великие Луки - 284. Эти муниципалитеты имеют уровень заболеваемости, превышающий среднеобластной показатель. В Пскове уровень заболеваемости ниже среднеобластного, он составляет 186,8 при среднеобластном 245. Еще 89 случаев заболевания относятся к приезжим гражданам, кроме 50 граждан Киргизии, это 25 жителей Петербурга, 9 Ленобласти, 5 других регионов.

На данный момент не в силах остановить распространение коронавируса ни местные врачи, ни приехавшие из столицы сначала бригада из Склифосовского, теперь из Боткинской больницы. Число внутрибольничных вспышек коронавируса продолжает расти. В конце минувшей недели несколько главврачей получили строгие выговоры, уволен руководитель Моринского ПНИ, по собственному желанию уволился главврач Куньинской больницы. Врач скорой помощи, депутат областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук считает это решение ошибочным, несвоевременным и характеризует его, как «нашли крайних».

Их наказывают за то, в чем они не виноваты, по сути, просто крайними делают, и все. Всем сказали, что поэтапно отменяются ограничительные меры, что у нас все стабильно, развития нет, народ повылезал на улицу, и развитие благополучно пошло дальше. Это что касается людей. Что касается больниц, я уже говорил об этом. Врач, медсестра, санитарка должны работать с любым пациентом как с потенциально зараженным. Они должны быть защищены в той степени, в которой должны были бы быть защищены, если бы пациент был достоверно зараженным. В условиях эпидемии должно быть именно так, а у нас такого нет. У нас медики работают в масках и перчатках. Нормальная защита только тогда, когда работаешь с достоверно подтвержденным заболевшим коронавирусом.

Когда ситуация с коронавирусом получает такое широкое распространение, в больницах все необходимые меры карантинного характера должны соблюдаться строжайшим образом и неукоснительно. Вспышки в медучреждениях - показатель того, что расслабились не только обычные псковичи, но и медики, а значит их нужно наказать по всей строгости, считает заслуженный врач России, первый вице-спикер областного Собрания, единоросс Виктор Антонов.

Может быть, надо и жестче. Медицинские работники не должны заболевать этим вирусом на рабочем месте, прежде всего. Они должны быть образцом для всех жителей области. Если эпидемиологи говорят, что там нарушались те правила, которые не должны нарушаться медиками в медицинских учреждениях, что ж тогда говорить и как быть. Поэтому наказания -  выговор, замечание, - это все по делу. Другое дело, что мы уже как-то подпривыкли к ситуации, когда инфекция, погода хорошая, стали вести себя не так, как нужно при эпидемии. Я захожу в магазины, на рынки, продавцы почему-то без масок. Они не требуют, чтобы посетители надевали эти маски, это единичные случаи, да и не только в магазинах. Требования, наверно, надо нашим властям усилить и во много раз. Чем жестче карантин, тем меньше погибших и заболевших.

В мае власти ожидали, что выход на так называемое плато по коронавирусу, то есть стабилизация ситуации в нашем регионе, наступит в июне. Однако, этого не случилось. На данный момент идет активное развитие болезни: растет не только статистика выявленных инфицированных коронавирусом, но и следствие его распространения. Так, уровень внебольничных пневмоний в 8 раз превышает средний показатель за три года в аналогичное время. Это данные регионального Роспотребнадзора, озвученные на последнем заседании оперштаба. В целом, наша область находится в середине седьмого десятка регионов страны по ситуации с распространением вируса. В Москве, где как власти заявляют, ситуация стабилизировалась, с каждым днем все больше и больше снимают ограничения. Если оглядеться у нас в регионе, многие люди сняли их сами для себя и уже давно: жизнь кипит, псковичи активно отдыхают, гуляют, работают многие организации. Хотя закрыты магазины непродовольственной розницы, торговые центры, бассейны, фитнес-центры, библиотеки, музеи, детские сады (кроме дежурных групп).

Видимо, прогнозы некоторых врачей о том, что с коронавирусом у нас удастся справиться ближе к зиме, вполне имеют право на существование.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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