Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 15 июня. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - ситуация с коронавирусом в Псковской области.
Число заразившихся коронавирусом в Псковской области приближается к двум тысячам. Ежедневные приросты, немного снизившись на несколько дней, вновь стали уходить за сотню человек. За минувшие выходные с 12 до 19 выросло число летальных исходов. Причем возникшая путаница с объявлением прироста умерших вызвала в соцмедиа бурное обсуждение, что власти дескать сами запутались, что пишем, а что в уме: некоторые владельцы аккаунтов отмечали, что подобные промашки на пике болезни могут свидетельствовать о неких играх с статистикой. Тем более сейчас, когда федеральные власти объявили о значительном улучшении ситуации в стране. Еще бы, впереди голосование по поправкам в Конституцию. Да что и говорить: во многих регионах коронавирусная ситуация действительно пошла на спад, снято большинство ограничений.
В Псковской области об этом пока и речи не идет, об этом заявил губернатор. По данным всероссийской интерактивной карты снятия ограничений в регионах Псковская область находится на минус первом этапе. Еще бы: значительные приросты у нас дают все новые и новые очаги на предприятиях и в учреждениях, причем чаще медицинских. Великолукский мясокомбинат, администрация Плюсского района, Моринский ПНИ, Порховская, Островская ЦРБ. По каждому случаю проводятся проверки, накануне было объявлено об увольнениях и строгих выговорах руководителям бюджетных учреждений, оценка ситуации на мясокомбинате на контроле в Генпрокуратуре страны. Однако коронавирус показал, что этим его не остановить - на минувших выходных очаг заболевания «вспыхнул» в Печорской больнице. Так что у нас в области не так в борьбе с коронавирусом? Почему, какие бы не предпринимали усилия власти и медики, болезнь не останавливается? Обсудим тему в «Дневном дозоре».
На сегодняшний день протестированы на коронавирус свыше 32 тысяч жителей нашей области. Глава региона Михаил Ведерников в одном из последних инстаграм-обращений напомнил, что все начиналось с 50 тестов в день. Сейчас за сутки удается выполнить около 900 исследований. Изменились и сами тест-системы, они стали работать более качественно. Что не может не сказываться на увеличении выявляемых случаев, отметил губернатор.
Главный инфекционист региона Ирина Сивачева сообщила нашей программе, что тест-системы, о которых ранее рассказывал губернатор, являются отечественной разработкой. Они выявляют меньший спектр вирусов в организме человека, чем их предшественники, которыми пользовались в первые недели распространения заболевания. Сейчас идет 25-я неделя болезни. За этот период времени ученые внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом, заявляет Ирина Сивачева, отсюда и рост статистики - выявляемость действительно возросла.
Сумятицу с цифрами смертности, которая произошла в официальной информации 13 июня, многие люди восприняли, как свидетельство якобы недостоверных сведений или того хуже, попытки фальсификации. В соцсетях тут же началось обсуждение этой темы. Исключительно техническими моментами объясняет ситуацию советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.
Собственный источник нашей программы, знакомый с проведением патологоанатомических экспертиз, сообщил, что по распоряжению Минздрава заключения о причинах смерти человека в данный период времени позволяется выдавать в срок от 30 до 45 дней. Однако в нашем регионе патологоанатомы стараются справляться за 2-3 недели. Соответственно, сообщил источник, в данный момент в статистику прибавляются смертельные исходы от коронавирусной инфекции, произошедшие в конце мая. А число умирающих сейчас, на таком активном пике, нам видимо станет известно в начале июля. Что касается муниципалитетов - лидеров по числу заразившихся, их несколько. Лидирующие позиции занимает не Псков, и даже не Великие Луки, а Плюсский район, сообщил на последнем заседании оперштаба главный санитарный врач региона Александр Нестерук. По его словам, без малого сотне человек, проживающих за пределами нашего региона, диагноз COVID-19 поставлен в тот период, когда они находились в пределах нашей области.
На данный момент не в силах остановить распространение коронавируса ни местные врачи, ни приехавшие из столицы сначала бригада из Склифосовского, теперь из Боткинской больницы. Число внутрибольничных вспышек коронавируса продолжает расти. В конце минувшей недели несколько главврачей получили строгие выговоры, уволен руководитель Моринского ПНИ, по собственному желанию уволился главврач Куньинской больницы. Врач скорой помощи, депутат областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук считает это решение ошибочным, несвоевременным и характеризует его, как «нашли крайних».
Когда ситуация с коронавирусом получает такое широкое распространение, в больницах все необходимые меры карантинного характера должны соблюдаться строжайшим образом и неукоснительно. Вспышки в медучреждениях - показатель того, что расслабились не только обычные псковичи, но и медики, а значит их нужно наказать по всей строгости, считает заслуженный врач России, первый вице-спикер областного Собрания, единоросс Виктор Антонов.
В мае власти ожидали, что выход на так называемое плато по коронавирусу, то есть стабилизация ситуации в нашем регионе, наступит в июне. Однако, этого не случилось. На данный момент идет активное развитие болезни: растет не только статистика выявленных инфицированных коронавирусом, но и следствие его распространения. Так, уровень внебольничных пневмоний в 8 раз превышает средний показатель за три года в аналогичное время. Это данные регионального Роспотребнадзора, озвученные на последнем заседании оперштаба. В целом, наша область находится в середине седьмого десятка регионов страны по ситуации с распространением вируса. В Москве, где как власти заявляют, ситуация стабилизировалась, с каждым днем все больше и больше снимают ограничения. Если оглядеться у нас в регионе, многие люди сняли их сами для себя и уже давно: жизнь кипит, псковичи активно отдыхают, гуляют, работают многие организации. Хотя закрыты магазины непродовольственной розницы, торговые центры, бассейны, фитнес-центры, библиотеки, музеи, детские сады (кроме дежурных групп).
Видимо, прогнозы некоторых врачей о том, что с коронавирусом у нас удастся справиться ближе к зиме, вполне имеют право на существование.