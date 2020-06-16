Грозы с усилением ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области

Псковский гидрометцентр предупреждает жителей региона о неблагоприятном явлении.
Сегодня, 16 июня, начиная с периода 12-15 часов по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни.
Рекомендации для населения при грозе:
- Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка.
- Также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.
- Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист).
- Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
- Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио- или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.
- Если вы на открытой местности, отключите сотовый телефон и другие устройства.
- Не рекомендуется использовать зонты.
- Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.
- При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землей.
- При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности.
- Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.
- Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.