Общество

Администрация Пскова собирается взять кредит в 50 млн рублей на покрытие временных кассовых разрывов

Администрация Пскова собирается взять кредит в 50 млн рублей. Как следует из опубликованного на сайте муниципалитета проекта решения городской Думы «О привлечении бюджетных кредитов в 2020 году», администрации города предлагается разрешить в 2020 году «привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в объеме 50 млн рублей в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 20.08.2013 №721».

Кроме того, планируется закрепить в решении гордумы, что «уполномоченным органом по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города Пскова за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета является администрация города Пскова».

Как говорится в пояснительной записке к проекту решения, бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов предоставляется субъекту РФ на основании договора, заключаемого территориальным органом Федерального казначейства с субъектом РФ (муниципальным образованием), в порядке и по форме, которые установлены приказом Минфина России, с взиманием платы за пользование кредитом по ставке, установленной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статьей 11 федерального закона № 380 «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» плата за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) установлена в размере 0,1 процента годовых. Бюджетный кредит предоставляется на срок, не превышающий 90 дней, при условии его возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года.

Администрация города Пскова просит разрешить привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета города Пскова в объеме 50 млн рублей в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета в 2020 году в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Расходы на уплату процентов по привлекаемым бюджетным кредитам на 2020 год оценочно составят 12,3 тыс. рублей.