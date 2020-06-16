Общество

В Совфеде предлагают сократить новогодние каникулы в 2021 году

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект, предполагающий сокращение периода новогодних праздников с 1 по 3 января в качестве компенсации нерабочих дней в этом году.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — приводит выдержку из документа 16 июня документ РИА Новости.

Отмечается, что предложенные изменения будут действовать только в 2021 году. Поправки предложено внести в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации, сообщают «Известия».