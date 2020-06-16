Общество

Региональный этап конкурса «Педагог-психолог России» стартовал в Псковской области

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2020» начинается в Псковской области 16-17 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по образованию, он пройдет в дистанционном формате.

В конкурс принимают участие 8 конкурсантов:

- Анастасия Дворниченко – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №5 «Академия детства»»;

- Оксана Скурятина – педагог-психолог МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»;

- Дмитрий Куракин – педагог-психолог ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»;

- Ксения Рябова – педагог-психолог МБУДО образования «Детский центр «Надежда»;

- Мария Пинигина – педагог-психолог ГБОУ «Великолукская школа-интернат»;

- Наталья Белокурова - педагог-психолог ГБОУ Псковской области «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат»;

- Карина Прокофьева – педагог-психолог МБОУ «Пустошкинская сельская общеобразовательная школа»;

- Юлия Чуева – педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова».

Участники заочно выполнили два задания: «Профессиональный квест» и «Характеристика профессиональной деятельности».

16-17 июня педагоги представляют себя в конкурсном задании «Визитная карточка». В сентябре пройдут конкурсы «Мастер-класс» (в режиме онлайн-конференции) и «Профессиональный кейс».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-Психолог России» проводится с 2007 года. В Псковской области его история началась с 2010 года, когда первые конкурсанты показали коллегам и зрителям свой профессионализм, преданность любимой работе и яркие личностные качества, отметили организаторы. За время проведения конкурса в нем приняли участие 78 человек.

Нынешние участники – это педагоги-психологи Псковской области, представляющие все уровни образования: дошкольное, основное общее и среднее, среднее профессиональное и дополнительное.