Региональный этап конкурса «Педагог-психолог России» стартовал в Псковской области

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2020» начинается в Псковской области 16-17 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по образованию, он пройдет в дистанционном формате.
В конкурс принимают участие 8 конкурсантов:
- Анастасия Дворниченко – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №5 «Академия детства»»;
- Оксана Скурятина – педагог-психолог МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»;
- Дмитрий Куракин – педагог-психолог ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»;
- Ксения Рябова – педагог-психолог МБУДО образования «Детский центр «Надежда»;
- Мария Пинигина – педагог-психолог ГБОУ «Великолукская школа-интернат»;
- Наталья Белокурова - педагог-психолог ГБОУ Псковской области «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат»;
- Карина Прокофьева – педагог-психолог МБОУ «Пустошкинская сельская общеобразовательная школа»;
- Юлия Чуева – педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова».
Участники заочно выполнили два задания: «Профессиональный квест» и «Характеристика профессиональной деятельности».
16-17 июня педагоги представляют себя в конкурсном задании «Визитная карточка». В сентябре пройдут конкурсы «Мастер-класс» (в режиме онлайн-конференции) и «Профессиональный кейс».
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-Психолог России» проводится с 2007 года. В Псковской области его история началась с 2010 года, когда первые конкурсанты показали коллегам и зрителям свой профессионализм, преданность любимой работе и яркие личностные качества, отметили организаторы. За время проведения конкурса в нем приняли участие 78 человек.
Нынешние участники – это педагоги-психологи Псковской области, представляющие все уровни образования: дошкольное, основное общее и среднее, среднее профессиональное и дополнительное.