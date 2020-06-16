Общество

Псковская прокуратура разъяснила нормы закона по защите прав инвалидов-пассажиров поезда

Представители Псковской транспортной прокуратуры приняли участие в мероприятии по разъяснению законодательства в сфере социальной защиты прав инвалидов на доступную среду при посадке на железнодорожный транспорт и высадке из него. Беседа состоялась 15 июня в режиме видеоконференцсвязи совместно с представителями областной общественной организации инвалидов «Ковчег».

В прокуратуре напомнили, что права и законные интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья в определенной степени обеспечиваются посредством применения административных мер ответственности в случаях нарушения этих прав и интересов. Так, за отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, а также за необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного правонарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей (статья 5.42 КоАП РФ).

В соответствии со статьей 15 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» №181, на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Несоблюдение указанных требований влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (статья 5.43 КоАП РФ).

В случае занятия парковочных мест, предназначенных для транспортных средств инвалидов, водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей (часть 2 статья 12.19 КоАП РФ).

Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут административную ответственность по статье 9.13 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 2 до 30 тысяч рублей.

Помимо указанных положений, меры административной ответственности в виде штрафа предусмотрены за отказ от производства транспортных средств общего пользования, приспособленных для использования инвалидами (статья 9.14 КоАП РФ), а также за организацию системы транспортного обслуживания населения и эксплуатацию транспортных средств без соблюдения требований законодательства, предусматривающих включение в систему транспортного обслуживания населения транспортных средств, доступных для инвалидов (статья 11.24 КоАПРФ).

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам транспортной, инженерной и социальной инфраструктур является приоритетным направлением деятельности, пояснили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре.