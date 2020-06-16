Общество

В Псковской области отменят предельный размер земельных участков для многодетных

В Псковской области отменят предельный размер земельных участков для многодетных семей. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения приняли депутаты областного Собрания 16 июня на 47-й сессии. В первом чтении его поддержали 37 депутатов, во втором – 39.

Изменения внесены в закон «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области». Утрачивает силу статья 7 закона, которой установлены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно.

Законопроект подготовлен в связи с представлением прокурора Псковской области с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора.

В муниципальных образованиях максимальная площадь земельного участка, установленная градостроительным регламентом для индивидуального жилищного строительства, может превышать установленный законом размер в 1500 кв. м. В прокуратуре посчитали, что это может привести к ущемлению прав многодетных семей при оформлении земельного участка перед иными лицами.