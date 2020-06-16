Общество

«Псковэнергосбыт» возобновил работу касс в центрах обслуживания потребителей

АО «Псковэнергосбыт» с июня возобновило работу всех касс в центрах обслуживания потребителей (ЦОП), кроме Острова, Гдова и Пскова на улице Старотекстильной, 32. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В кассах возможно только внесение платежей. Обслуживание потребителей по-прежнему производится в дистанционном режиме.

Решить вопросы без очного посещения ЦОП можно следующим образом:

• Через официальный сайт АО «Псковэнергосбыт» в разделе «Обратная связь» https://pskovenergosbit.ru/clients/feedback/

• По электронной почте на адрес: info@pskovenergosbit.ru

• Заполнить обращение в Центре поддержки клиентов в Личном кабинете плательщика: https://pskovenergosbit.ru/lk/

• Написать в нашей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/pskovenergosbit

• По номеру единого телефона АО «Псковэнергосбыт» 8-800-250-03-07.

• По телефону ЦОП Вашего района: https://pskovenergosbit.ru/clients/service_klients/

• Единая горячая линия по отключениям электроэнергии «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220

Оплатить электроэнергию можно онлайн, на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт»: https://pskovenergosbit.ru/onlinepay/ или через Личный кабинет потребителя: https://pskovenergosbit.ru/lk.