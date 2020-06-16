Общество

Медикам в Новосокольниках и Пыталово передали защитные костюмы

50 противочумных защитных костюмов передали в Новосокольническую межрайонную больницу в рамках акции «Спасибо врачам» секретарь местного отделения «Единой России», депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов и сторонники партии Игорь Манеров и Егор Кожуков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Нагрузка сейчас на медработников большая, в первую очередь, это, конечно, связано с увеличением случаев коронавируса. Поэтому врачи и медицинский персонал должны быть полностью обеспечены защитными средствами, учитывая постоянный риск для здоровья. Сегодня мы передаем средства защиты в надежде, что они будут как никогда полезны в данный период времени. Огромное спасибо медицинским работникам за их труд и усилия во время пандемии», - отметил Андрей Козлов, вручая средства защиты.

В Пыталово партийцы передали медработникам 10 противочумных костюмов.