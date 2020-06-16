Общество

Четырех мировых судей назначили в Псковской области

Четырех мировых судей назначили в Псковской области, одна кандидатура отклонена. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие решения приняты 16 июня в ходе тайного голосования на 47-й внеочередной сессии областного Собрания депутатов.

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Юлия Сорокина назначена на должность мирового судьи судебного участка №29 в границах административно-территориального образования «Город Псков» на 5-летний срок полномочий. С 2002 года работает в судебной системе – секретарь, помощник судьи. Последние годы работает мировым судьей. Ее назначение поддержали 31 депутат, против выказался один.

Ольга Сидорова назначена на должность мирового судьи судебного участка №27 в границах административно-территориального образования «Город Псков» на 3-летний срок полномочий. С 2006 года работает в судебной системе. Секретарь судебного участка, с 2015 - помощник судьи псковского городского суда. «За» голосовали 6 депутатов, «против» - 25. Один бюллетень недействительный.

Александр Бизюлёв назначен на должность мирового судьи судебного участка №10 в границах административно-территориального образования «Новосокольнический район» на 5-летний срок полномочий. Родился в 1979 году, имеет высшее юридическое образование. Работал юристом, служил в органах внутренних дел, в прокуратуре, следственном управлении. Мировой судья с 2017 года. Его назначение поддержал 31 депутат, против оказался один.

Жанна Иванова назначена на должность мирового судьи судебного участка №4 в границах административно-территориального образования «Дедовичский район» на 5-летний срок полномочий. С 1990 года работает в судебной системе, с 2007 года – мировой судья. Ее назначение одобрили 30 депутатов, против голосовали двое.

Светлана Самсонова назначена на должность мирового судьи судебного участка №3 в границах административно-территориального образования «Гдовский район» на 5-летний срок полномочий. С 2008 года работает в судебной системе, работала секретарем, помощником судьи с 2017 года мировой судья. Ее назначение поддержали 29 депутатов, против были три парламентария.