Общество

Александр Котов о спортивном будущем «Электрона» и 40 метрах для «наливаек»

На внеочередной 47-й сессии 16 июня депутаты Псковского областного Собрания утвердили новые требования к предприятиям общественного питания, занятым торговлей алкоголем, приняли проект новой охранной зоны для церкви Жен-Мироносиц. Итоги сессии регионального парламента в беседе с журналистами прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

- В связи с чем возникла необходимость собрать сессию регионального парламента в таком формате, с максимальным присутствием депутатов?

- У нас вопросы, требующие тайного голосования, - назначение кандидатов на должности мировых судей судебных участков, трех уполномоченных и одно вакантное место члена Общественной палаты. Соответственно, тайное голосование на удаленном доступе организовать невозможно, как вы понимаете. Нам сегодня пришлось проводить сессию в очном формате. Тем не менее мы все равно приняли все необходимые меры безопасности. Примерно половина присутствующих депутатов была в малом зале, в режиме видеоконференцсвязи принимала участие, а половина - в большом. Счетная комиссия разделилась пополам. У нас есть возможность, не допуская тесного контакта, проголосовать отдельно в большом зале и отдельно в малом. Если ситуация с распространением вируса будет продолжаться дальше и будут действовать ограничительные меры, в целях тайного голосования будем такой же порядок нашей работы применять.

- Что касается закона о так называемых «наливайках». Поможет ли эта мера, как вы считаете? 40 метров достаточно для таких заведений?

- Разработчики — комитет органа исполнительной власти области — провели аналитику, и в настоящий момент они считают, что 40 метров достаточно для того, чтобы избавиться наконец от этой, как я называю, вакханалии, ликвидировать шалманы, которые продают алкогольную продукцию, которые уже до смерти надоели людям, проживающим в многоквартирных домах и на прилегающей территории.

Те заведения и кафе, которые предоставляют цивилизованные услуги, смогут продолжать работать в прежнем режиме. Мы закон сегодня приняли, он вступит в силу, и я думаю, мы потом посмотрим, какие будут последствия реализации этого закона. Если потребуются коррективы, безусловно, мы очень быстро отреагируем. Хочу еще раз повторить нашу концепцию — мы за то, чтобы ликвидировать «наливайки», о которых так долго говорили, чтобы дать возможность на законных основаниях работать кафе и заведениям общественного питания, которые предоставляют надлежащим образом организованные услуги общественного питания.

- Что касается принятия проекта новой зоны охраны, почему возникла такая необходимость?

- Мне кажется, разработчики не очень четко объяснили необходимость нового проекта зоны охраны на этой территории. На самом деле, все очень просто. У нас появилась возможность реализовать проект «Россия — моя история», который уже воплощен в жизнь во многих субъектах РФ. Губернатор провел большую работу, Владыка тоже помогал, и сегодня у нас уже есть подтвержденные источники финансирования для того, чтобы этот объект построить. Кроме того, на протяжении десятков лет эта территория - красивейшее место в черте города Пскова - была не благоустроена, заброшена, по сути дела, она зарастала и не давала возможность использовать все потенциальные перспективы для развития Пскова.

С этой целью были предложены корректировки проекта зон охраны. В некоторой части у наших специалистов и экспертов это вызвало определенное недоверие, начали выступать с фактическими замечаниями. Мы очень детально разобрались в этом проекте. Сегодня авторы законодательной инициативы, разработчики этого проекта нам показали, что те изменения, которые предлагаются, направлены на то, чтобы дать возможность в последующем развивать эту территорию, учитывая интересы граждан, туристов, учитывая необходимость развития города, современные тенденции и тренды в развитии культуры, истории. Прежде всего, соблюдены необходимые условия для того, чтобы действовали зоны охраны для исторического памятника церкви Жен-Мироносиц.

- Александр Алексеевич, вы задавали вопрос по поводу сохранности спортивного функционала этой территории. Насколько, на ваш взгляд, убедителен ответ, который дала Вера Васильевна Емельянова?

- Здесь нужно разделить. Проект зоны охраны только предполагает различные ограничения и допуски, проще говоря, что можно и что нельзя. Остальное — вопрос реализации. Я поинтересовался с учетом того, что у нас есть обращение в Псковское областное Собрание депутатов, авторы которого говорят, что нужно сохранить территорию как спортивную зону. С этой целью беговые и велодорожки следует организовать, площадки для занятий силовыми упражнениями, там планируется установка воркаут-площадок, в том числе планируется сохранить футбольное поле стадиона «Электрон». В проекте, который нам сегодня презентовала Вера Васильевна, есть площадки для размещения теннисных кортов.

Зоны охраны, которую мы утвердили, позволяет в полной мере предоставить гражданам возможность заниматься спортом на открытом воздухе. Чтобы это было реализовано, как задумано, у нас есть контрольные полномочия. Мы можем к этому вопросу вернуться, в том числе и в рамках парламентского часа, для того, чтобы спросить у органов исполнительной власти и потенциальных разработчиков проекта о том, что они там предполагают сделать и как это будет выглядеть визуально. Я думаю, что с учетом того, что это вызывает общественный резонанс, нам следует взять вопрос на контроль.

- Про бассейн не прозвучало вопроса.

- Не прозвучало, но мы спрашивали у разработчиков, бассейн останется и будет работать на данной территории. В этой части нет никаких опасений.