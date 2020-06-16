Общество

Владимир Путин проведет прямую линию после 1 июля

Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам в Конституцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», - добавил представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что до голосования президент проводить прямую линию не планирует, сообщает РИА Новости.

Путин впервые общался с россиянами в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В ходе этих программ президент традиционно отвечает на интересующие граждан вопросы по общественно-политической и социально-экономической обстановке, а также международным проблемам.

Задать вопрос можно по телефону, через СМС, специальное мобильное приложение или сайт программы.

Прямую линию в прямом эфире транслируют многие российские телеканалы.