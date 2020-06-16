Общество

До 30 июня налогоплательщики должны подать заявления на получение субсидии

30 июня - последний день, когда налогоплательщики смогут подать заявления на получение субсидий за май. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Воспользоваться этой мерой поддержки могут организации и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслях, а также соответствующие следующим условиям:

включенные в реестр МСП;

не имеющие долгов более 3 тысяч рублей по состоянию на 1 марта 2020 года;

у которых количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 2020 года или снижено не более чем на одного человека по отношению к этому числу.

Заявление можно подать несколькими способами: через «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» или «Личный кабинет юридического лица». При заполнении необходимо правильно указывать личные данные (ФИО, ИНН), банковские реквизиты (расчётный счет, БИК банка, ИНН) и период получения субсидии.

Также, для упрощения подачи документов ФНС России создала специальный сервис, с помощью которого можно заполнить заявление и затем отправить по почте, оставить его в специальном боксе для бумажной корреспонденции в налоговой инспекции. Сервис не позволит сформировать заявление, если ИНН компании не соответствует ее названию или введен несуществующий банковский счет. Таким образом, риск отказов из-за технических ошибок сведен к минимуму.

Кроме того, с 15 июня документы можно отдать в налоговый орган лично, записавшись на прием по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, также можно в специальном сервисе ФНС России.

По состоянию на 15 июня, количество налогоплательщиков, подавших в налоговые органы Псковской области заявления на выплату субсидий составило: за апрель - 5774, за май - 4166.