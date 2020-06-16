Общество

290 выпускников получат аттестаты в Псковском районе

212 девятиклассников и 78 одиннадцатиклассников Псковского района получат аттестаты об окончании основного и среднего общего образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

В связи с профилактическими мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году выдача документов продлится в течение трех дней. Аттестаты выдаются согласно составленным графикам с соблюдением необходимых эпидтребований: индивидуальные средства защиты, нанесенная специальная разметка для соблюдения дистанции и дезинфекция в местах выдачи документов.

Напомним, что в этом году из-за пандемии выпускники получают аттестаты без сдачи экзаменов. ЕГЭ напишут только те, кто планирует по окончании 11-го класса поступать в вуз.