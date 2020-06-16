Общество

Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов

Скончался депутат Псковского областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

«Ушел из жизни достойный гражданин и порядочный человек, искренне преданный своей малой родине», - говорится на сайте регионального парламента.

Сергей Анатольевич родился в Пыталово в 1963 году. Получил два высших образования: педагогическое и юридическое. Трудовую деятельность начал в 1983 году машинистом котельной на Псковском радиотелецентре. Затем работал на различных должностях: был заместителем начальника производственного энергетического объединения «Псковоблкоммунэнерго», директором коммерческих структур, заместителем руководителя Псковского отделения федерального долгового центра при правительстве Российской Федерации, генеральным директором ОАО «Российские лотереи».

Сергей Кузнецов являлся депутатом районного Собрания депутатов Пыталовского района 3-го созыва. В 2007 году был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов четвёртого созыва от Псковского регионального отделения политической партии «Единая Россия». Возглавлял Пыталовское местное отделение партии.

Прощание и похороны Сергея Кузнецова предположительно пройдут 18 июня на кладбище в Выбутах.