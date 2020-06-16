Общество

Слушание по делу супругов Милушкиных отложено

Псковский районный суд отложил рассмотрение дела экс-координатора «Открытой России» в Пскове Лии Милушкиной и ее супруга ввиду занятости адвоката Татьяны Мартыновой на другом судебном заседании по делу журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сама адвокат.

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Напомним, в ходе предварительного следствия установлено, что в 2011 году Артем Милушкин самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору со своей женой незаконно сбыли психотропное вещество амфетамин в крупном размере.