В Гдове снесут четыре аварийных жилых здания

Региональный этап конкурса «Педагог-психолог России» стартовал в Псковской области

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Теслей

Вера Емельянова: Стадион «Электрон» должен сохранить свое назначение и получить новое развитие

В автобусах №17 запустили аудиогид по страницам путеводителя «Прогулки по Пскову»