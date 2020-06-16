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Общество

В Гдове снесут четыре аварийных жилых здания

16.06.2020 22:32|ПсковКомментариев: 0

В Гдове снесут четыре аварийных жилых здания. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, соответствующие работы заказал комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района.

Сносятся 4 дома:

Жилой дом по ул. Карла Маркса, д. 20а: фундамент – бутовый, стены – кирпич, крыша – шифер. Площадь – 199,9 кв. метров, объем – 660 куб. метров; 1 этаж.

Жилой дом по ул. Лазника, д. 7а: фундамент – бутовый, стены – щитовые, крыша – шифер.Площадь – 180,4 кв. метров, объем 212,0 куб. метров, 1 этаж.

Жилой дом по ул. Прохорчука, д. 14: фундамент – бутовый, стены – щитовые, крыша – шифер. Площадь – 179,1 кв. метров, объем – 218,0 куб. метров, 1 этаж

Жилой дом по ул. Псковская, д. 1: фундамент – бутовый, стены – кирпич-дерево, крыша – шифер.Площадь – 242,4 кв. метров, объем – 1031,0 куб. метров, 2 этажа.

Срок выполнения работ - по 30 сентября 2020. Источник финансирования - бюджет Гдовского района.

Теги: #Гдовский район #аварийное жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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