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Общество

Что ждет абитуриентов в этом году?

16.06.2020 17:43|ПсковКомментариев: 0

Выпускники школ Псковской области и их родители волнуются — они уже были на высоком старте, когда пандемия смешала все планы. С одной стороны, теперь больше времени на подготовку к итоговой аттестации, с другой — сроки сдачи экзаменов снова передвинули. Расскажем, какие решения по поводу ЕГЭ 2020 года есть уже сейчас.

Сроки и графики проведения ЕГЭ

По решению Министерства образования и Рособрнадзора, сроки выпускных экзаменов перенесены во второй раз. Резервная дата итогового сочинения не изменилась — 25 мая 2020 года. При его успешном написании одиннадцатиклассник допускается к государственной итоговой аттестации (ГИА).

Министерство просвещения долго определялось с датами проведения экзаменов. В результате российский президент Владимир Путин объявил 21 мая, что сдача ЕГЭ-2020 начнётся 29 июня.Сроки проведения ГИА будут едиными для всего государства.

Ранее в Рособрнадзор поступало предложение — в связи с разной эпидситуацией на местах дать регионам возможность самостоятельно определять сроки проведения единого госэкзамена. Но это не имеет смысла, поскольку время поступления у всех вузов осталось одинаковым и школьные аттестаты будущим абитуриентам всё равно понадобятся к одному и тому же моменту.

Будут ли вноситься изменения в процедуру ЕГЭ?

Министерство образования не планирует никаких особых новшеств в процессе сдачи госэкзамена, несколько поменяются лишь критерии оценивания, например, в тестах по русскому языку, обществознанию и др. Кроме того, обновятся контрольно-измерительные материалы (КИМ) экзамена по китайскому языку — в них будет уменьшено число заданий, а аудирование дополнится двумя диалогами. В КИМ по физике теперь требуются развернутые ответы, и, если ход решения был верным, школьник всё равно получит дополнительный балл даже при неправильном результате в экзаменационном бланке.

Можно ли пройти государственную итоговую аттестацию онлайн?

В этот раз сдать ЕГЭ удаленно нельзя. Минобразования планирует осенью провести мониторинг, по результатам которого станет понятно, смогут ли школы в ближайшие периоды работать в цифровом формате. При низкой степени готовности образовательных учреждений выпускники и в следующем учебном году будут проходить государственную аттестацию очно.

Не исключено, что по окончании ситуации с коронавирусом Минобразования еще вернется к этому вопросу и рассмотрит возможность сдачи ЕГЭ в дистанционном формате.

Могут ли отменить ЕГЭ-2020?

Этим вопросом сейчас задаются многие родители. В Рособрнадзор поступало предложение зачислять абитуриентов в вузы вовсе без экзамена, а потом в течение первого курса отсеивать по результатам обучения. Однако от идеи отказались как от нежизнеспособной, и сейчас этот вопрос вообще не рассматривается.

Но поголовной сдачи госэкзамена все же не будет, выпускники получат аттестаты о среднем общем образовании на основе итоговых оценок за год. ЕГЭ понадобится только тем, кто планирует поступать в вуз.

Планируется ли продление срока действия баллов ЕГЭ?

Нет, иначе выпускники разных лет окажутся в неравных условиях. Согласно общему правилу, баллы ЕГЭ имеют силу четыре года. И, если в 2020-м установить более длительный срок их действия, то это будет несправедливо по отношению к абитуриентам прошлых лет, у которых такой льготы нет.

Где и как пройдет ЕГЭ?

Экзамен будет проводиться как обычно — в пунктах итоговой аттестации по давно обкатанной процедуре и в привычном очном формате. Предусмотрено соблюдение санитарных норм и правил, соответствующих эпидемиологической ситуации. Выпускников рассадят на расстояние не менее 1,5 метра, самый массовый экзамен по русскому языку планируется провести за два дня, чтобы избежать скопления людей в аудиториях.

Когда начнутся вступительные экзамены?

В высших учебных заведениях в связи с переносом школьных экзаменов откорректируют сроки приёмной кампании. Они будут едиными для всей страны, в отличие от прошлых лет, когда документы принимали примерно в одних и тех же числах, но дальше каждый вуз разрабатывал и применял свои правила приёма. Например, в некоторых высших образовательных учреждениях различались сроки зачисления первой и второй волны поступающих.

Вступительные экзамены на актёрские, режиссёрские, хореографические, вокальные, музыкальные и другие творческие направления в 2020-м в связи с пандемией коронавируса пройдут в онлайн-формате.

Удастся ли поступить в вуз с низкими баллами ЕГЭ?

Выпускникам, которым не хватило баллов для поступления, всё же дадут возможность стать студентами вузов. В некоторых из них при приеме абитуриентов будут учитывать не только баллы ЕГЭ, но и их достижения в выбранном направлении. Поможет наличие личных изобретений, научных исследований или проектов.

Точной даты проведения ЕГЭ пока нет, но подготовка к экзаменам не должна останавливаться. Решать уравнения, штудировать грамматику английского языка и тонкости сложносочинённых предложений русского с преподавателем можно и в режиме онлайн — на платформе Smart University

Теги: #мтс #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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