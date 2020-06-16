Общество

Режимные ограничения введены в колонии в Середке из-за коронавируса

В целях предупреждения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников уголовно-исполнительной системы новой коронавирусной инфекцией COVID-19, постановлением главного санитарного врача ФСИН России с 15 июня 2020 года и до особого указания в исправительной колонии № 4 (с. Середка) вводятся режимно-ограничительные мероприятия. Об этом сообщает сайт управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области.

Ограниваются все посещения учреждения представителями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Псковской области, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц;

Приостанавливается прием посылок и передач, за исключением посылок с лекарственными средствами и предметами медицинского назначения;

Приостанавливается прием и вывоз осужденных в другие учреждения УФСИН России по Псковской области, в учреждения других территориальных органов, за исключением вывозов, связанных с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

В целях профилактики в учреждении и на прилегающей территории регулярно проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с орошением поверхностей в помещениях дезинфекционными средствами, с последующей влажной уборкой, проветриванием и кварцеванием.

Ранее, 30.03.2020, главным государственным санитарным врачом ФСИН России было вынесено постановление, в соответствии с которым до особого указания в учреждениях УФСИН России по Псковской области приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с родственниками.

Допуск адвокатов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, встречи с адвокатами проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил с использованием средств индивидуальной защиты.