Общество

Губернатор поручил разобраться в ситуации, складывающейся в Великолукской межрайонной больнице

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разобраться в ситуации, складывающейся в Великолукской межрайонной больнице. Вопрос обсуждался сегодня, 16 июня, на совещании, основной темой которого стала эпидемическая ситуация в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников отметил, что персонал и пациенты оставили более 70 обращений, в том числе и в социальных сетях, с просьбами проверить деятельность лечебного учреждения.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь сказала, что в ближайшее время в Великие Луки отправится оперативная группа.