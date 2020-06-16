Общество

Дополнительно 60 коек для ковид-пациентов будут развернуты в островской больнице

Дополнительно 60 коек будут развернуты в Островской межрайонной больнице. Об шла речь сегодня, 16 июня, на совещании, основной темой которого стала эпидемическая ситуация в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Данная мера необходима, чтобы расширить возможности госпитализации людей с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, а также жителей региона с внебольничными пневмониями.

Глава региона поддержал инициативу, дал поручения по перепрофилированию коек, а также призвал активизировать работу по наращиванию резерва инфекционных коек, который можно было бы задействовать при ухудшении эпидемической ситуации.