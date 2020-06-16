Общество

На территории Псковской области сохраняются 6 очагов заболеваемости COVID-19

На территории Псковской области сохраняются 6 очагов заболеваемости COVID-19. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такая информация озвучена 16 июня на совещании губернатора Михаила Ведерникова по эпидемической ситуации в области.

Всего на территории региона было зафиксировано 14 очагов заболеваемости COVID-19. Из них действующими остаются 6. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук подчеркнул, что в некоторых из них за последние несколько дней новых случаев заражения выявлено не было. В ближайшее время их можно будет считать завершенными.

Опасения вызывают ситуация с Порховским водоканалом и ситуация в Псковской областной психиатрической больнице.

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Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отдельно прокомментировала последний случай. Все пациенты переносят заболевание бессимптомно, персонал больницы предпринял все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Работники учреждения обучены действиям при работе с COVID-19, а также имеют возможность пройти дополнительное повышение квалификации. Марина Гаращенко отметила, что на базе учреждения есть возможность организовать лечебный стационар на 50 мест.