На территории Псковской области сохраняются 6 очагов заболеваемости COVID-19. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такая информация озвучена 16 июня на совещании губернатора Михаила Ведерникова по эпидемической ситуации в области.
Всего на территории региона было зафиксировано 14 очагов заболеваемости COVID-19. Из них действующими остаются 6. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук подчеркнул, что в некоторых из них за последние несколько дней новых случаев заражения выявлено не было. В ближайшее время их можно будет считать завершенными.
Опасения вызывают ситуация с Порховским водоканалом и ситуация в Псковской областной психиатрической больнице.
Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отдельно прокомментировала последний случай. Все пациенты переносят заболевание бессимптомно, персонал больницы предпринял все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Работники учреждения обучены действиям при работе с COVID-19, а также имеют возможность пройти дополнительное повышение квалификации. Марина Гаращенко отметила, что на базе учреждения есть возможность организовать лечебный стационар на 50 мест.