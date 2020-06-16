Общество

Количество внебольничных пневмоний в Псковской области сократилось более чем на 20%

Количество внебольничных пневмоний в Псковской области за последнее время сократилось более чем на 20%. Такая информация озвучена 16 июня на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова по эпидемической обстановке в регионе, сообщили в пресс-службе администрации области.

Главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в своем докладе отдельно остановился на статистике по внебольничным пневмониям. Их количество, по его словам, за последнее время сократилось более чем на 20%. Он подчеркнул, что если положительная тенденция сохранится, это позволит снизить нагрузку на сферу здравоохранения.

В своб очередь председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко добавила, что это повлияет и на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, так как люди с пневмонией находятся в особой зоне риска.

В ходе совещания губернатор предложил спрогнозировать развитие ситуации в краткосрочной перспективе. Михаил Ведерников также призвал не допускать задержек в проведении тестирования, чтобы картина заболевания в регионе была максимально объективной.