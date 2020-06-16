Общество

Островский центр профподготовки заплатит 50 тысяч рублей за непредоставление информации

Островская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, надзорными мероприятиями установлено, что в АНПОО «Центр профессиональной подготовки» был принят консультант – государственный инженер – инспектор территориальной инспекции Островского, Опочецкого районов Управления Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Однако, в нарушение требований законодательства сведения о заключении трудового договора с указанным работником на предыдущее место его службы направлены не были.

По результатам проверки Островская межрайонная прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Мировой судья судебного участка №21 в границах территориального образования «город Остров и Островский район» Псковской области, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, привлек АНПОО «Центр профессиональной подготовки» к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.