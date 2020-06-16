Общество

64% россиян готовы отказаться от праздничных каникул, чтобы компенсировать дни самоизоляции

64% россиян готовы отказаться от праздничных каникул, чтобы компенсировать дни самоизоляции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе портала Superjob.

Совет Федерации предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году в качестве компенсации дней, когда россияне не работали из-за коронавируса в 2020 году. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы узнал мнение россиян об отказе от праздничных каникул еще в апреле, а также опросил о готовности работать 6 дней в неделю. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет, работающие по 5-дневному графику рабочей недели.

52% россиян готовы работать 6 дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах. Мужчины согласны пойти на такую меру чаще женщин: 55% против 50% соответственно. Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о готовности перейти на 6-дневку: 46% среди россиян с доходами меньше 30 000 рублей в месяц и 56% среди опрошенных с доходами от 80 000 рублей. Чаще всего же готовность пожертвовать одним выходным днем выражает молодежь до 24 лет (65%).

Более популярный вариант компенсации времени простоя из-за карантина по COVID-19 — отказ от майских и новогодних каникул: весенним и зимним отдыхом готовы пожертвовать 64% россиян. Женщины чаще говорили о готовности работать в каникулы, чем мужчины: 67% и 60% соответственно. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 347

Время проведения: 6—13 апреля 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее по графи-ку 5-дневной рабочей недели

Размер выборки: 1600 респондентов