Общество

Прокуратура заставила Порховское лесничество патрулировать леса три раза в месяц

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения должностными лицами КУ «Порховское лесничество» лесного законодательства и законодательства о пожарной безопасности в лесах. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в соответствии с ч. 1 ст. 53 Лесного кодекса РФ леса подлежат охране от пожаров.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя, в том числе, предупреждение лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах, разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров.

Мониторинг пожарной опасности в лесах включает в себя, помимо прочего, организацию патрулирования лесов в порядке, установленном приказом государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 03.11.2015 № 681, то есть не менее трех раз в месяц.

Вместе с тем, проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что периодичность патрулирования должностными лицами КУ «Порховское лесничество» не соблюдается.

Так, из анализа журнала патрулирования следует, что Порховским и Павским участковыми лесничествами в 2020 году целый ряд маршрутов патрулировался всего один или два раза в месяц. Указанное является недопустимым, может привести к возникновению лесных пожаров и неконтролируемому уничтожению лесных ресурсов.

В этой связи прокуратурой района в руководителя КУ «Порховское лесничество» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений взяты прокуратурой района на контроль.