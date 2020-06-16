Общество

Конкурс «Мисс Остров 2020» стартовал в режиме онлайн

Завершен прием заявок на конкурс «Мисс Остров 2020», который в этом году проводится в режиме онлайн, сообщили в молодежном отделе центра культуры «Юбилейный». Такой формат мероприятия выбран в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Одна из участниц - Ксения Зенкова – специалист по физической культуре и спорту, член Федерации бодибилдинга Псковской области.

Фото: молодежный отдел центра культуры «Юбилейный»

Конкурсантка Анастасия Корнева увлекается танцами, участница коллектива «Street dance», волонтер и командир отряда «Осьминожки», где она активно работает с детьми.

Фото: молодежный отдел центра культуры «Юбилейный»

Их конкурентка – студентка Маргарита Савкина - получает специальность «земельно-имущественные отношения».

Фото: молодежный отдел центра культуры «Юбилейный»





А еще одна претендентка на корону, участница городской команды КВН Мария Евдокимова планирует освоить профессию, связанную с коммуникациями.

Фото: молодежный отдел центра культуры «Юбилейный»

Также на победу в конкурсе надеется Вероника Петрова, которая активно занимается добровольческой деятельностью.

Фото: молодежный отдел центра культуры «Юбилейный»

Напомним, что островичка Елизавета Черноок завоевала титул «Мисс Псков 2018».