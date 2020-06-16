Общество

В псковской городской поликлинике работает 8 «ковидных» бригад

В псковской объединенной городской поликлинике работают восемь «ковидных» бригад. Об этом сообщается в публикации в официальной группе Псковской городской поликлиники В Контакте, размещенной 16 июня.

В Пскове большинство пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах. Для своевременного выявления инфекции в псковской объединенной городской поликлинике созданы восемь «ковидных» медицинских бригад. Они начали работать еще с середины марта. Первыми пациентами стали псковичи, возвращавшие из туристических поездок или зарубежных командировок. Путешественники были обязаны соблюдать режим самоизоляции, а медики – наблюдать за их состоянием.

Сейчас задача бригад - выполнять предписания Роспотребнадзора, забирая мазки и осматривая пациентов, которые могли контактировать с псковичами с подтвержденным COVID-19. В день у медиков бывает от 15 (это, по их словам «отдых») до 60 с лишним пациентов. По каждому нужно отправить отчет в вышестоящие инстанции.

Никого из медиков в «бригадах особого назначения» работать не принуждали. Их решение было добровольным. Медики в составе ковидбригад работают в противочумных костюмах.

Ситуация с COVID-19 в городе постоянно меняется, а вместе с ним и правила работы бригад. Теперь у пациентов с подозрением на инфекцию не надо забирать кровь - только мазки. Раньше направление на госпитализацию к ковид-положительным псковичам медики возили сами, теперь «Скорую» вызывает Роспотребнадзор. И если в первое время лечение инфекции проходило только в стационаре, то теперь некоторые пациенты - в основном болеющие в легкой форме или без симптомов - могут дома остаться дома под строгим ежедневным медицинским наблюдением.