Общество

Великолучанка рассказала, как переносит коронавирус с годовалой дочерью

24-летняя великолучанка рассказала, как ее семья переносит коронавирус. Кроме самой девушки, COVID-19 заразились ее 49-летняя мать и годовалая дочь, пишет портал «Луки.ру».

Великолучанка рассказала, что соблюдала ограничительные меры и выходила из дома только по острой необходимости, но в середине мая все-таки пришлось встретиться с родителями.

Ее мать работает на Великолукском мясокомбинате, она заболела первая. Симптомы были похожи на ОРВИ: сухой кашель, чихание, температура до 37 градусов, боль в горле, потеря вкуса и обоняния, а затем у нее выявили двухстороннюю пневмонию. Позже такие же симптомы появились у девушки и ее годовалой дочери. В настоящее время они находятся в ковид-центре.

«Колют и капают лекарства, дают таблетки, постоянно измеряют давление кислород, температуру, заходят дежурные врачи, постоянно спрашивают о самочувствии. В последние дни она начала чувствовать запах и вкус, кашель стал меньше, температуры почти нет», - рассказала пациентка.

Дочь, по ее словам, пришла в себя и чувствует себя хорошо, ребенку дают курс антибиотиков, противовирусные и бактерии для кишечника, расстройство которого началось еще до болезни.



«Вирус есть и его опасность очевидна. Нет никаких гарантий, что не подхватишь осложнение в виде пневмонии. Когда тебе тяжело дышать, постоянно ставят капельницы, колют лекарства, то понимаешь, что сюда лучше не попадать. Если у вас есть возможность ограничить контакты, меньше бывать в людных местах, лучше это сделать. Не надо надеяться, что врачи вылечат и спасут, для них это такая же новая ситуация, как и для нас», - заключила великолучанка.