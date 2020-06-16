Общество

В Совфеде выступили против дополнительного контроля на ЕГЭ

Ужесточение правил проведения единого госэкзамена, которое подразумевает анализ результатов на всех этапах с помощью нейросетей, в сложившейся эпидемиологической ситуации приведет только к увеличению стресса у выпускников. Такое мнение высказали в Совете Федерации.

Член комитета верхней платы по социальной политике Сергей Леонов уверен, что дети и так запуганы. «Особенно сложно им было в этом году. Долго школьники не знали, когда они в итоге будут сдавать ЕГЭ. Детей уже истерзали всеми нововведениями и изменения. Мне кажется, дополнительный контроль пойдет только во вред. Конечно, метод нейросетей достаточно распространен для анализа данных, но ошибки тоже никто не исключает. Возможность такого просчета — дополнительный стресс для ребенка, — приводит слова Сергея Леонова газета «Известия». — Я против дополнительного контроля. Все равно первый курс все покажет. Если школьник хорошо написал ЕГЭ, но не справляется в вузе, его точно отчислят».

С этого года Рособрнадзор планирует проводить анализ экзаменационных работ не только на основном этапе госэкзамена, но и после прохождения дополнительного периода. Искусственный интеллект поможет выяснить, сам ли ученик написал свою работу, пишет источник.