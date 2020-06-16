Общество

Новое пособие для матерей-одиночек предлагает ввести Национальный родительский комитет

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя НРК Ирину Волынец.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса в стране наблюдается непростая экономическая ситуация. Как отметила Волынец, родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, невзирая на то, что детям разных возрастов государство уже выделило средства на пособия, пишет «Газета.ру».

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — указано в тексте обращения.

Волынец также подчеркнула, что все действующие льготы и пособия для таких родителей должны быть полностью сохранены.