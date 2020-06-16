Общество

Пищеблок отремонтировали в псковском детсаду после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Пскова с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Псковской области провела проверку детского сада № 44. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в результате выявлены нарушения.

Так, установлено, что в детском саду не обеспечены безопасные условия обучения и содержания воспитанников.

Пищеблок детского сада нуждался в ремонте, так как на потолке осыпалась побелка, частично обвалилась облицовочная плитка стен производственных помещений, на стенах присутствовали следы грибка. Также в помещении пищеблока требовалась замена ветхих окон.

В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя администрации муниципального образования представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

В настоящее время произведены ремонтные работы пищеблока детского сада.