Общество

Мурал в честь спасателей появится на стене одной из многоэтажек Пскова. ФОТО

На стене дома №67 по Рижскому проспекту в городе Пскове появится мурал в честь спасателей.

«На данный момент уже отчетливо виден пылающий огонь, очертания пожарных и надпись «МЧС России». Таким образом, данное произведение искусства будет олицетворять собой деятельность огнеборцев и иметь не только эстетическое, но и практическое значение, а именно – напоминание всем прохожим телефона единой службы спасения -112», - отметили в региональном МЧС.

Данный мурал - это своеобразный подарок областных властей ведомству в связи с предстоящим юбилеем, уточняет источник. Напомним, что в декабре МЧС России будет отмечать тридцатую годовщину образования.