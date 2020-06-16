Общество

Корытовский лес раскупают под жилую застройку

Участки в Корытовском лесу раскупают под частную жилую застройку. Жители деревни Малая Гоголевка считают, что земле необходимо присвоить статус лесопарка, чтобы защитить от массового строительства, сообщает «МК в Пскове».

Рядом с лесом находится деревня Малая Гоголевка. Жители деревни в начале этого года первыми увидели стройку прямо на лыжной трассе. Сейчас на участке уже выросла коробка. «А там ни заборов, ничего. Поляна, тропинки. Буквально: я иду по лесу, а какой-то мужчина мне говорит – вообще-то это мой участок, частная собственность. С какого перепугу?» - рассказал местный житель.

Жители Малой Гоголевки изучили кадастровый план и узнали, что на плане в лесополосе появилось два участка на 15 и 30 соток.

«Нас не ставили в известность о будущей перепланировке земель, - подчеркивают местные активисты. - Публичные слушания проводились 7 февраля 2018 года. Согласно официальным документам, на них мы должны были обсудить проекты внесения изменений в генеральный план и правила землепользования застройки сельского поселения "Тямшанская волость" Псковского района Псковской области и высказать свое мнение относительно описания границ территориальных зон, границ населенных пунктов, приведения видов разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования... Но дело в том, что на этих слушаниях не обсуждался вопрос о переводе лесопарковой зоны в зону ИЖС. Считаем, что в данном случае присутствует факт нарушения наших прав. Мы свое мнение о застройке вышеуказанного лесного массива не высказывали, решение об этом приняли без нашего действительного обсуждения».

Местные жители считают, что пока у этой части леса не будет статуса лесопарка, его могут застроить - земля от этого не защищена.

В администрации Псковского района - в курсе «лесной» проблемы. Глава муниципалитета Наталья Федорова заверила, что решение уже найдено и в ближайшее время будет документально оформлено.

Первый заместитель главы администрации района Святослав Колинко отметил, что муниципалитет инициировал встречу в КУГИ, в рамках которой были озвучены все вопросы, которые встревожили Малую Гоголевку. В итоге решили зону Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» заменить на зону Р «Зона спортивного и оздоровительно-рекреационного назначения». «Администрация Псковского района поддерживает предложение администрации сельского поселения «Тямшанская волость» и не возражает в изменении зонирования в отношении земельного массива в деревне Малая Гоголевка с зоны Ж1 на зону Р», - подчеркнул он.

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