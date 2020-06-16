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Общество

Врач рассказал, как самоизоляция скажется на рождаемости в России

17.06.2020 09:54|ПсковКомментариев: 0

Самоизоляция может положительным образом сказаться на демографической ситуации в России, сокращения рождаемости не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгения Ананьева.

По его словам, воссоединение семей во время долгих каникул может привести к увеличению рождаемости. «Мы уже увидели этот тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности», — уточнил Ананьев.

Он также отметил, что программа государственной поддержки также может положительно повлиять на демографию в стране.

Теги: #коронавирус #самоизоляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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