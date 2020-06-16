Общество

Акция «Безопасная школа» стартовала в Пскове

Акция «Безопасная школа» стартовала в Пскове в рамках партийного проекта «Крепкая семья», региональным координатором которого является секретарь городского отделения «Единой России», глава города Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В ходе акции активисты проекта проводят мониторинг школьных и прилегающих к ним территорий на предмет безопасного нахождения там детей.

Первый рейд партийцы провели у лицея №4 «Многопрофильный». Они осмотрели территорию возле второго корпуса и констатировали, что здесь отсутствует ограждение от проезжей части, в результате чего дети могут беспрепятственно и неожиданно для водителей оказаться на дороге. Также общественники заострили внимание на отсутствии пешеходного перехода непосредственно рядом с подъездом к школе.

«Родители, которые подвозят своих детей к школе, вынуждены переводить детей через дорогу лишь на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской, при этом парковка находится на отдалении от этого перехода. В данном месте стоит оборудовать дополнительный пешеходный переход, чтобы предотвратить возможные ДТП», - прокомментировала активист «Единой России» Оксана Нани.

Также в границах школьной территории были обнаружены аварийные деревья, которые могут упасть при сильном ветре. Это создает опасность для жизни и здоровья детей, заметили в партии.

Участники рейда отметили, что сама пришкольная территория находится в отличном состоянии, на ней оборудован современный многофункциональный спортивный комплекс, в корпусе школы произведен капитальный ремонт. Однако тротуар вдоль школы требуется привести в порядок.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.