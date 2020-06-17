Общество

Эксперты рассказали, чем манная каша опасна для здоровья

Чрезмерное употребление манной каши приводит к ожирению и диабету. Об этом предупреждают медики, которых цитирует Cursorinfo.

Специалисты объясняют — неполезный крахмал в процессе переваривания манной каши становится сахаром. При этом только в 100 граммах продукта содержится 173 калории, тогда как в шоколадном пудинге всего 150.

Еще в манке меньше всего клетчатки и полезных веществ (всего 2,7 г на 100 г) в отличие от других популярных круп, а также большое количество глютена, который представляет особую опасность для людей с генетической предрасположенностью и индивидуальной непереносимостью этого белка.

К примеру, у больных целиакией из-за глютена ухудшается работа кишечника и резко снижается иммунитет — иммунная система распознает глютен как чужеродный белок и начинает с ним активно бороться, поражая стенки тонкого кишечника.